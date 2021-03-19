Кипр упростит правила въезда для россиян

Отмечается, что Россию переведут из «серой» в «красную» категорию стран. Прибывающие оттуда туристы должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass.

С 1 апреля российские туристы смогут посещать Кипр без соблюдения карантина. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на министра туризма страны Савваса Пердиоса.

Отмечается, что Россию переведут из «серой» в «красную» категорию стран. Прибывающие оттуда туристы должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass.

ПЦР-тесты россиянам нужно будет сдавать дважды: не позже чем за 72 часа до вылета на Кипр, а также по прибытии на остров.

Вылеты между Россией и Кипром ограничены. В Ларнаку можно улететь из Москвы «Аэрофлотом» четыре раза в неделю. «Победой» можно улететь раз в неделю.