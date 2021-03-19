\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
-1°
Сбт, 20
-2°
Вск, 21
-1°
ЦБ USD 74.14 0.48 20/03
ЦБ EUR 88.43 0.31 20/03
Нал. USD 73.50 / 74.50 14:20
Нал. EUR 87.55 / 88.35 14:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничен...
Предприниматели продолжают из последних сил бороться за...
51 минуту назад
303
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
15 марта 11:47
4 718
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
16
12 229
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
8 533
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Кипр упростит правила въезда для россиян
Отмечается, что Россию переведут из «серой» в «красную» категорию стран. Прибывающие оттуда туристы должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass.

С 1 апреля российские туристы смогут посещать Кипр без соблюдения карантина. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на министра туризма страны Савваса Пердиоса.

Отмечается, что Россию переведут из «серой» в «красную» категорию стран. Прибывающие оттуда туристы должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass.

ПЦР-тесты россиянам нужно будет сдавать дважды: не позже чем за 72 часа до вылета на Кипр, а также по прибытии на остров.

Вылеты между Россией и Кипром ограничены. В Ларнаку можно улететь из Москвы «Аэрофлотом» четыре раза в неделю. «Победой» можно улететь раз в неделю.