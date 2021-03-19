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Еще четверо рязанцев умерли от коронавируса
Общее число заражений достигло 25 638. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 57 случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 25 638. За сутки вылечились 49 пациентов, всего 23 712. За сутки умерли 4 человека, всего 339.

В России за сутки выявили 9 699 случая заражения, всего 4 437 938. За сутки выздоровели 12 337 пациентов, всего 4 049 373. Скончались 443 человека, всего 94 267.