Эпидемиолог Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19

По ее словам, с конца декабря начала прослеживаться тенденция на снижение заболеваемости. Она пояснила, что число случаев, регистрируемых ежедневно, не превышает 11 тысяч, в основном находясь в пределах 9-10 тысяч.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила ситуацию с коронавирусом в России. Комментарий она дала РИА Новости .

По ее словам, с конца декабря начала прослеживаться тенденция на снижение заболеваемости.

Она пояснила, что число случаев, регистрируемых ежедневно, не превышает 11 тысяч, в основном находясь в пределах 9-10 тысяч.

«Причем тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тысяч в сутки», — отметила специалист.

По ее словам, на это повлиял ряд факторов: соблюдение мер предосторожности, кампания по вакцинации, иммунитет населения.

Ранее Пшеничная заявила, что весной возможен рост заболеваемости в пределах нескольких тысяч заражений.