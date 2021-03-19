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Депутаты обсудили плачевное состояние рязанских дорог
Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Галина Трушина обратила внимание на удручающее состоянии улицы Промышленной. По словам депутата, проезд по ней превратился для водителей в испытание.

В четверг, 18 марта, на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры гордумы депутаты обсудили состояние городских дорог.

Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Галина Трушина обратила внимание на удручающее состоянии улицы Промышленной. По словам депутата, проезд по ней превратился для водителей в испытание. Из-за плохого состояния дороги работники близлежащих предприятий часами стоят в пробках, чтобы попасть на работу или вернуться обратно. На данный момент собрано более 600 подписей за решение данной проблемы.

Депутат предложила членам комитета совместно с администрацией города сформировать перечень дорог города, включая улицу Промышленную, нуждающихся в срочном ремонте.

«Нужно посмотреть предполагаемое финансирование, выходить с данной инициативой в областную думу, в правительство Рязанской области и, если потребуется, обратиться к депутатам Государственной думы от Рязанской области. Но без внимания такие проблемы оставлять нельзя. Это наши жители и люди, создающие материальные блага, работающие на предприятиях, которые платят налоги в бюджет города», — заключила депутат.