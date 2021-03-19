«Денталюкс» сообщил о скидках

Рязанцам предложили записаться на сеанс профессиональной чистки полости рта. Это возможно при повторной чистке, скидка составит 25%.

«Денталюкс» сообщил о «полезных» скидках на процедуры.

Рязанцам предложили записаться на сеанс профессиональной чистки полости рта. Это возможно при повторной чистке, скидка составит 25%.

В клинике ответили на вопрос: что лучше выбрать — air flow или ультразвуковую чистку.

После тщательного осмотра наши специалисты порекомендуют способ, который будет эффективнее в вашем индивидуальном случае.