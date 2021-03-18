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Военный «КамАЗ» создал пробку на Южной окружной
Также в соцсетях сообщили, что через поселок Южный в сторону Окружной проехали спецавтомобили с включенными сигналами и маячками, в том числе машина с надписью «разминирование».

В четверг, 18 марта, на Южной окружной образовалась пробка. Согласно сервису «Яндекс. Карты», движение затруднено в сторону Ряжского шоссе.

Водители сообщили, что недалеко от пересечения с улицей Черновицкой военный «КамАЗ» перегородил две полосы. В 200 метрах от него на дороге встала фура.

Также в соцсетях сообщили, что через поселок Южный в сторону Окружной проехали спецавтомобили с включенными сигналами и маячками, в том числе машина с надписью «разминирование». Как объяснили РЗН. инфо в Росгвардии, техника ехала в Учебный центр спецназначения, где 18 марта проходит День открытых дверей.

Фото Дениса Романова