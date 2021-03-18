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Владимир Путин предложил Байдену онлайн встречу
Президент в эфире телеканала «Россия 24» предложил Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире. Путин уточнил, что готов поговорить с Байденом в пятницу или понедельник, он передаст соответствующее поручение МИД.

Владимир Путин предложил Байдену онлайн встречу. Об этом пишет РИА Новости.

Президент в эфире телеканала «Россия 24» предложил Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире. Путин уточнил, что готов поговорить с Байденом в пятницу или понедельник, он передаст соответствующее поручение МИД.

«Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», — отметил глава государства.