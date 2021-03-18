В Рязанской области задержали четырех человек, объявленных в федеральный розыск

В Рязанской области задержали четырех человек, объявленных в федеральный розыск. Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.

В Рязанской области задержали четырех человек, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Приокском районе Рязани за употребление алкоголя на улице задержали мужчину. При проверке документов выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск за незаконный оборот наркотиков.

Также в Рязани задержали 40-летнюю жительницу Пензы, которая скрывалась от следствия. Она подозревается в мошенничестве.

В Скопине скрывался 22-летний иностранный гражданин. В своей стране он уклонялся от прохождения службы в армии.

В Шиловском районе установили местонахождение и задержали 24-летнего иностранного гражданина. Злоумышленник подозревается в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.