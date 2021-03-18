В Рязани проведут проверку после жалоб пассажирки на мат и рукоприкладство маршрутчика

По словам рязанки, водитель обругал матом ее и ее мать, а также угрожал «выкинуть их из автобуса». Женщина отметила, что подала жалобу в минтранс и написала на сайт президента.

Сотрудники управления транспорта проведут проверку после жалоб рязанки на мат и рукоприкладство водителя маршрутки №53. Об этом сообщили в мэрии.

Как рассказала женщина, инцидент произошел вечером 16 марта. Около 19:00 она вместе с 55-летней матерью зашла в микроавтобус на площади Победы, чтобы доехать до остановки «Клуб завода ТКПО». Конфликт произошел из-за того, что кондуктор не выдала билет.

«Водитель был пьяный и кидался драться, кондуктор вообще с перегаром, — заявила пассажирка. — Многие ехали и возмущались по поводу такого поведения… Водитель пил что-то из термоса, потом замахнулся на меня им».

По словам рязанки, водитель обругал матом ее и ее мать, а также угрожал «выкинуть их из автобуса». Женщина отметила, что подала жалобу в минтранс и написала на сайт президента.