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В Рязани проведут проверку после жалоб пассажирки на мат и рукоприкладство маршрутчика
По словам рязанки, водитель обругал матом ее и ее мать, а также угрожал «выкинуть их из автобуса». Женщина отметила, что подала жалобу в минтранс и написала на сайт президента.

Сотрудники управления транспорта проведут проверку после жалоб рязанки на мат и рукоприкладство водителя маршрутки №53. Об этом сообщили в мэрии.

Как рассказала женщина, инцидент произошел вечером 16 марта. Около 19:00 она вместе с 55-летней матерью зашла в микроавтобус на площади Победы, чтобы доехать до остановки «Клуб завода ТКПО». Конфликт произошел из-за того, что кондуктор не выдала билет.

«Водитель был пьяный и кидался драться, кондуктор вообще с перегаром, — заявила пассажирка. — Многие ехали и возмущались по поводу такого поведения… Водитель пил что-то из термоса, потом замахнулся на меня им».

По словам рязанки, водитель обругал матом ее и ее мать, а также угрожал «выкинуть их из автобуса». Женщина отметила, что подала жалобу в минтранс и написала на сайт президента.