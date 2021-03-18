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В Рязани появилось «Пространство» для творческих людей
В новом «Пространстве» в Рязани, которое расположилось на улице Кольцова, 14, представлена широкая линейка продукции ведущих мировых и отечественных производителей материалов для творчества: «ГАММА», Faber-Castell, Clairefontaine, Winsor&Newton, ЗХК и других.

В новом «Пространстве» в Рязани, которое расположилось на улице Кольцова, 14, представлена широкая линейка продукции ведущих мировых и отечественных производителей материалов для творчества: «ГАММА», Faber-Castell, Clairefontaine, Winsor&Newton, ЗХК и других.

«Арт-маркет не только приятно удивляет широким ассортиментом профессиональных и начинающих художников, но и открывает новые горизонты для развития творческой среды, — рассказал автор проекта. — Это совершенно новый формат города, пространство, где можно выбрать лучшее для создания настоящего шедевра».

В официальном открытии первого арт-маркета в Рязани принял участие генеральный директор завода «ГАММА» Святослав Казицын, который торжественно перерезал ленточку и вместе с другими представителями ведущих художественных брендов в этот день рассказывал гостям события о представленном ассортименте.

После торжественной части гости под звуки винила переместились в зону мастер-классов, где погрузились в атмосферу творчества с Karpik Studio, Artsunset и Zozobubu — все желающие смогли попробовать себя в различных техниках: рисовании угольными карандашами, акрилом на холстах и создании акварельных открыток. Особый интерес гостей вызвала зона книг, где представлены журналы, комиксы, культовые книги и альманахи об искусстве.

В день открытия гости «Пространства» могли насладиться приятным общением в творческой среде, музыкой, кофе и приятными сюрпризами от организаторов события — всех, купивших продукцию на сумму свыше 1500 рублей, ждал специальный арт-подарок для реализации творческих идей, акция проходит в «Пространстве» в течение месяца.

В «Пространстве» рязанцев ждут не только уникальный ассортимент, эксклюзивные условия и акции, рассказали авторы проекта. В будущем на новой площадке будут проводиться выставки и мастер-классы ведущих рязанских художников и студий, а также гостей из других регионов. Подробности появятся в аккаунте «Пространства» в Instagram.