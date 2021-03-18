В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла в Рыбновском районе в субботу, 13 марта. Примерно в 18:30 на 176 километре автодороги М-5 «Урал» 26-летний рязанец на Chery A-15 не справился с управлением и врезался в ВАЗ-2107 под управлением 49-летнего мужчины В результате водитель «семерки» погиб.

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла в Рыбновском районе в субботу, 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 18:30 на 176 километре автодороги М5 «Урал» 26-летний рязанец на Chery A-15 не справился с управлением и врезался в ВАЗ-2107 под управлением 49-летнего мужчины В результате водитель «семерки» погиб.

Свидетелей аварии просят обращаться по телефону: +7 (4912)5-14-84 или по адресу: Рязанская область, Рыбное, площадь Ленина, дом 26.