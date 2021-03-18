В Рязань приедет съемочная группа известного российского журналиста Андрея Караулова

В Рязань приедет съемочная группа известного российского журналиста Андрея Караулова. Журналисты оценят состояние рязанских дорог, общественного транспорта, пообщаются с чиновниками и горожанами о росте тарифов.

Журналисты оценят состояние рязанских дорог, общественного транспорта, пообщаются с чиновниками и горожанами о росте тарифов.

Состояние городских дорог, ситуация с общественным транспортом и рост тарифов на отопление для рязанцев совсем скоро получат общероссийский резонанс. Как стало известно РЗН. Инфо, на следующей неделе ожидается приезд в областную столицу съемочной группы известного журналиста Андрея Караулова. Планируется встретиться с чиновниками, депутатами и горожанами.

Караулов далеко не впервые обращается к рязанским реалиям, на его ютуб-канале размещено уже около 20 видеороликов. В конце прошлого года региональная общественность бурно обсуждала его ютуб-эфиры, посвященные деятельности теперь уже бывшего вице-губернатора Игоря Грекова, проблемам с ростом тарифов отопления. Теперь в центре внимания карауловской команды — транспорт и дорожное хозяйство, а также продолжение истории с тепловыми тарифами.

По данным источников, съемочная группа посетит несколько регионов, где рост тарифов на услуги ЖКХ для населения за год превысил уровень инфляции. Первым пунктом масштабного расследования станет Рязань. По данным федеральных СМИ, наш город входит в общероссийкий топ по стоимости тарифов на тепло. Кроме того, Рязань занимает первое место в антирейтинге уборки улиц от снега.