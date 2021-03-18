В РПЦ рассказали об ограничениях в храмах на Пасху

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что говорить, про санитарные ограничения в храмах Русской православной церкви на Пасху пока рано.

В РПЦ рассказали об ограничениях в храмах на Пасху. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что говорить, про санитарные ограничения в храмах Русской православной церкви на Пасху пока рано.

Речь идет об ограничении числа верующих, которые могут присутствовать в храме из-за требований о соблюдении дистанции, а также масочном режиме.

В свою очередь председатель Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон призвал верующих молиться, чтобы они смогли встретить Пасху в храмах.

Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая.