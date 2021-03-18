\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
-1°
Сбт, 20
-2°
Вск, 21
-2°
ЦБ USD 73.66 0.56 19/03
ЦБ EUR 88.12 1.15 19/03
Нал. USD 73.55 / 74.75 16:23
Нал. EUR 87.65 / 88.85 16:43
Новости
Коронавирус
Публикации
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
15 марта 11:47
4 194
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
16
11 682
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
8 027
Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 17:01
7 952
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России предложили протестировать на добровольцах четырехдневную рабочую неделю
Общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин предложил протестировать четырехдневную рабочую неделю на компаниях-добровольцах в течение года.

В России предложили протестировать на добровольцах четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет РИА Новости.

Общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин предложил протестировать четырехдневную рабочую неделю на компаниях-добровольцах в течение года.

«Необходимо проанализировать ситуацию в разных периодах и циклах работы», — пояснил омбудсмен.

Порочкин отметил, что пока неясно, каким образом при таком переходе получится сохранить зарплату на уровне пятидневки — за счет работодателя или за счет увеличения количества рабочих часов.