В России предложили протестировать на добровольцах четырехдневную рабочую неделю

Общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин предложил протестировать четырехдневную рабочую неделю на компаниях-добровольцах в течение года.

В России предложили протестировать на добровольцах четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет РИА Новости.

Общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин предложил протестировать четырехдневную рабочую неделю на компаниях-добровольцах в течение года.

«Необходимо проанализировать ситуацию в разных периодах и циклах работы», — пояснил омбудсмен.

Порочкин отметил, что пока неясно, каким образом при таком переходе получится сохранить зарплату на уровне пятидневки — за счет работодателя или за счет увеличения количества рабочих часов.