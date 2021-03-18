В Роспотребнадзоре рассказали об отмене масочного режима

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Россия 24» заявила, что говорить об отмене масочного режима в России пока рано. По ее словам, вероятность заразиться еще достаточно велика, поэтому снятие ограничений было бы преждевременным.

В Роспотребнадзоре рассказали об отмене масочного режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Россия 24» заявила, что говорить об отмене масочного режима в России пока рано.

По ее словам, вероятность заразиться еще достаточно велика, поэтому снятие ограничений было бы преждевременным.

Попова порекомендовала соблюдать все требования по защите своего здоровья — носить маску, мыть руки, содержать в чистоте поверхности.

Она добавила, что эпидемическая ситуация стабилизируется, а число заболевших снижается.