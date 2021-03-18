В Роспотребнадзоре рассказали об отмене масочного режима
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Россия 24» заявила, что говорить об отмене масочного режима в России пока рано. По ее словам, вероятность заразиться еще достаточно велика, поэтому снятие ограничений было бы преждевременным.
В Роспотребнадзоре рассказали об отмене масочного режима. Об этом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Россия 24» заявила, что говорить об отмене масочного режима в России пока рано.
По ее словам, вероятность заразиться еще достаточно велика, поэтому снятие ограничений было бы преждевременным.
Попова порекомендовала соблюдать все требования по защите своего здоровья — носить маску, мыть руки, содержать в чистоте поверхности.
Она добавила, что эпидемическая ситуация стабилизируется, а число заболевших снижается.