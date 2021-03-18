В Подмосковье водитель «Приоры» залетел под трактор и погиб
Водитель Lada Priora начал обгон на скользкой дороге, не справился с управлением и врезался в трактор, который ехал навстречу. После столкновения трактор протащил поврежденный автомобиль около 40 метров. Водитель легковушки погиб.
В Подмосковье водитель Lada Priora залетел под трактор и погиб. Об этом
Авария произошла во вторник, 16 марта, в Шатурском городском округе на 4-м километре автодороги Кривандино — Рошаль.
Водитель Lada Priora начал обгон на скользкой дороге, не справился с управлением и врезался в трактор, который ехал навстречу. После столкновения трактор протащил поврежденный автомобиль около 40 метров.
Водитель легковушки погиб.