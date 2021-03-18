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Видео: в Котельниках мужчина зарезал сестру
Трагедия произошла в четверг, 18 марта, в Котельниках. 43-летний мужчина напал на свою 40-летнюю сестру во дворе многоэтажного дома. Он ударил ее несколько раз ножом, после чего женщина умерла. Инцидент попал на видео.

В Подмосковье мужчина зарезал свою сестру. Об этом сообщает пресс-служба областного следкома.

Трагедия произошла в четверг, 18 марта, в Котельниках. 43-летний мужчина напал на свою 40-летнюю сестру во дворе многоэтажного дома. Он ударил ее несколько раз ножом, после чего женщина умерла. Инцидент попал на видео.

Мужчина задержан, против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мотивы преступления устанавливаются.