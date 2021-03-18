В Госдуме предложили сделать три новых выходных

День космонавтики, День работника сельского хозяйства и День учителя предложили сделать праздничными выходными при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю.

В Госдуме предложили сделать три новых выходных. Об этом сообщает агентство «Москва».

День космонавтики, День работника сельского хозяйства и День учителя предложили сделать праздничными выходными при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщил председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

«Надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты», — сказал Вострецов.