В Борках проведут тренировку по эвакуации школьников на случай половодья

В субботу, 20 марта, в поселке Борки проведут тренировочную эвакуацию детей и персонала из школы №29 на случай половодья. План эвакуации обсудили в гордуме в среду, 17 марта, на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции.

В Борках проведут тренировку по эвакуации школьников на случай половодья. Об этом пишет издательство «Пресса».

В субботу, 20 марта, в поселке Борки проведут тренировочную эвакуацию детей и персонала из школы №29 на случай половодья. План эвакуации обсудили в гордуме в среду, 17 марта, на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции.

В учениях задействуют две лодки для организации переправ в поселок Борки и две лодки для подвоза дежурных смен на Борковскую и Окскую очистную водопроводные станции. Для возможной эвакуации зарезервировали 40 автобусов и два грузовика — для перевозки имущества эвакуируемых. В пунктах временного размещения населения предусмотрены 200 спальных мест. Всего планируется задействовать 398 человек и 132 единицы техники.