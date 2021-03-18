Умерла основатель Пронского краеведческого музея Анна Грузинцева
Анна Грузинцева скончалась в среду, 17 марта. Она была заслуженным работником культуры России, почетным гражданином Пронского района, основателем и первым директором Пронского краеведческого музея.
Умерла основатель Пронского краеведческого музея Анна Грузинцева. Об этом
Анна Грузинцева скончалась в среду, 17 марта.
Она была заслуженным работником культуры России, почетным гражданином Пронского района, основателем и первым директором Пронского краеведческого музея.