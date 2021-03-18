Участки дубовой рощи на Московском шоссе планируют перевести в «зеленую» зону

Напомним, рязанские активисты ОНФ обратились в правительство с просьбой объяснить решение об изменении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг Рязани.

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию рязгордумы 18 марта депутаты поручили администрации рассмотреть проект изменений в правила землепользования и застройки, касающиеся участков дубовой рощи рядом с Свято-Троицким мужским монастырем

По словам депутатов, участок переведен из зоны обслуживающих и деловых объектов и зоны городских парков, скверов, бульваров в зону лесопарков, городских лесов в зон отдыха. Однако «соответствующие изменения в правила землепользования и застройки внесены не были», — заметила зампредседателя комитета по бюджету и налоговой политике Елена Волкова. Она отметила, что на днях губернатор Николай Любимов напоминал о необходимости системной работы и депутатского контроля над принимаемыми решениями.

Председатель гордумы Юлия Рокотянская добавила, что вопрос формирования зеленых зон важный. По ее словам, нужно сохранить историческое наследие города, ведь здесь проходила тропа Сергия Радонежского. «Необходимо завершить оформление участка», — подчеркнула Рокотянская.

Напомним, рязанские активисты ОНФ обратились в правительство с просьбой объяснить решение об изменении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг Рязани. По информации общественников, из территории «зеленого щита» исключили два земельных участка площадью более семи гектаров, находящиеся в дубраве на Московском шоссе неподалеку от Свято-Троицкого мужского монастыря.

Выяснилось, что участки в дубовой роще включили в защитный проект ошибочно.