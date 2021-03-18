Туман и снег. Прогноз погоды в Рязанской области на пятницу
В пятницу, 19 марта, в Рязанской области будет облачно, с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 19 марта, в Рязанской области будет облачно, с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ночью и днем ожидается мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -8, -3 градуса, днем -1, +4 градуса.