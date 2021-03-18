Стало известно, почему военный «КамАЗ» перекрыл проезд на Южной окружной

Напомним, в соцсетях рязанцы сообщали о проехавших по Южному спецавтомобилях с включенными сигналами и маячками, в том числе машине с надписью «разминирование».