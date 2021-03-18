Стало известно, почему военный «КамАЗ» перекрыл проезд на Южной окружной
Напомним, в соцсетях рязанцы сообщали о проехавших по Южному спецавтомобилях с включенными сигналами и маячками, в том числе машине с надписью «разминирование».
Утром в четверг, 18 марта, дорогу на Южной окружной перегородил военный «КамАЗ». Как сообщил источник РЗН. инфо, автомобиль сломался.
Напомним, в соцсетях рязанцы сообщали о проехавших по Южному спецавтомобилях с включенными сигналами и маячками, в том числе машине с надписью «разминирование». Как объяснили РЗН. инфо в Росгвардии, техника ехала в Учебный центр спецназначения, где 18 марта проходит День открытых дверей.