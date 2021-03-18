С первого апреля в России изменятся правила сдачи экзамена на «права»

Экзамен на право управления транспортными средствами с первого апреля будет проводиться только в условиях реального дорожного движения. Проверку навыков движения на закрытых площадках отменят. Также с первого апреля при проведении экзамена в автомобиле сможет находиться сторонний наблюдатель, например, другой кандидат в водители.

С первого апреля в России изменятся правила сдачи экзамена на «права». Об этом пишет ТАСС.

Экзамен на право управления транспортными средствами с первого апреля будет проводиться только в условиях реального дорожного движения. Проверку навыков движения на закрытых площадках отменят.

Новые правила касаются кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться на прежних условиях.

Также с первого апреля при проведении экзамена в автомобиле сможет находиться сторонний наблюдатель, например, другой кандидат в водители. Это обеспечит прозрачность оценки экзамена при возникновении конфликтных ситуаций.