Рязанский Торговый городок попал на карту исчезающего наследия России

Проект «Архитектурный перископ» создали в поддержку разрушающихся памятников зодчества в российских регионах. С помощью карты можно больше узнать о достопримечательностях и помочь их сохранению.

Рязанский Торговый городок попал на карту исчезающего архитектурного наследия России, которую запустили «Одноклассники» и фонд Ильи Варламова.

Проект « Архитектурный перископ » создали в поддержку разрушающихся памятников зодчества в российских регионах, пишет Lenta.ru. С помощью карты можно больше узнать о достопримечательностях и помочь их сохранению. Видео и фотографии построек дополнены комментариями экспертов.

«К примеру, пользователи смогут узнать, что грандиозная ВДНХ проходила не только в Москве, но и в Рязани, конструктивистская водонапорная башня в Екатеринбурге была когда-то крупнейшей в мире, а один из лучших памятников позднесоветского монументального искусства — 50-метровая мозаичная стена — находится в Тольятти», — говорится в сообщении.