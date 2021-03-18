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Рязанский медуниверситет запустит просветительский проект
В четверг, 18 марта, губернатор Николай Любимов встретился с ректором рязанского медуниверситета имени Павлова Романом Калининым. Они обсудили просветительский проект, который намерены запустить в вузе.

В четверг, 18 марта, губернатор Николай Любимов встретился с ректором рязанского медуниверситета имени Павлова Романом Калининым. Они обсудили просветительский проект, который намерены запустить в вузе.

По словам Калинина, инициатива направлена на сохранение и укрепление здоровья населения, профилактику факторов риска наиболее социально значимых заболеваний. Проект предполагает работу по вопросам, касающимся сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний.

Глава региона поддержал идею и предложил масштабировать проект на всю Рязанскую область.

«Для нас очень важно содействие профилактике хронических неинфекционных заболеваний и формированию у жителей региона приверженности к здоровому образу жизни. При этом реализация намеченного комплексного плана мероприятий не потребует выделения внушительных дополнительных средств. Как секретарь регионального отделения партии „Единая Россия“ я дам поручение подключиться к этой работе. Уверен, что ваша инициатива будет поддержана, и партийцы примут самое активное участие в ее реализации», — отметил Любимов.

Губернатор также выразил благодарность коллективу университета за масштабную волонтерскую работу во время пандемии: «В самое трудное время вуз первым откликнулся, оказав неоценимую помощь нашим медикам. Огромное спасибо всем студентам, всем волонтерам, работающим в „красной зоне“, в call-центре образовательного учреждения».