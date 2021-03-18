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Рязанских перевозчиков обязали выпустить на маршруты все автобусы
По результатам проверок в 2020 году в Рязани выявили 563 нарушения в работе общественного транспорта. Большинство из них оказались связаны с прекращением работы автобусов после 20:00 и выход на маршрут не всех единиц.

В среду, 17 марта, на совещании в управлении транспорта обсудили соблюдение требований в сфере обслуживания пассажиров.

По результатам проверок в 2020 году в Рязани выявили 563 нарушения в работе общественного транспорта. Большинство из них оказались связаны с прекращением работы автобусов после 20:00 и выход на маршрут не всех единиц.

Перевозчикам поручили «в кратчайшие сроки обеспечить выпуск автобусов на маршруты в полном составе в соответствии с Реестром маршрутов регулярных перевозок». Ежедневные проверки маршруток продолжатся.

На совещании также отметили, что необходимо соблюдать установленную схему движения, а также выполнять остановки в каждом прописанном пункте: «Перевозчики усилят меры воздействия на водителей, допускающих нарушения в этой сфере».

Кроме того, на контроль взяли вопросы чистоты салонов и кузовов, соблюдения масочного режима.

Перевозчикам также напомнили, что высаживать из автобусов детей младше 16 лет запрещено, даже если они не могут оплатить проезд.