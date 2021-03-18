Рязанец пытался задушить свою сестру из-за проблем с алкоголем

46-летняя жительница Скопина обратилась в полицию за помощью. Ее 27-летний брат регулярно употреблял алкоголь, не работал и вел разгульный образ жизни. После очередного упрека в свой адрес, мужчина начал душить сестру и угрожать расправой. На крики женщины прибежала мать и разняла детей.

Рязанец пытался задушить свою сестру из-за проблем с алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

46-летняя жительница Скопина обратилась в полицию за помощью. Ее 27-летний брат регулярно употреблял алкоголь, не работал и вел разгульный образ жизни. После очередного упрека в свой адрес, мужчина начал душить сестру и угрожать расправой. На крики женщины прибежала мать и разняла детей.

Против скопинца возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.