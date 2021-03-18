Рязанец предстанет перед судом за убийство друга детства

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, он не признал вину. Материалы передали в суд.

45-летний житель Рязанского района предстанет перед судом за убийство друга детства. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 1 апреля 2020 года в поселке Учхоз Стенькино. Мужчины выпивали и поссорились. Во время конфликта один из друзей взял нож и ранил другого в шею, тот скончался.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, он не признал вину. Материалы передали в суд.