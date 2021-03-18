Рязанец обокрал тайник своей будущей тещи

В полицию обратилась 61-летняя жительница поселка Краснопартизанский Пителинского района. Она сообщила о пропаже 7 500 рублей из тайника. Женщина проживает вместе со своей дочерью. Оперативники установили, что деньги украл 27-летний жених дочери пострадавшей. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы за кражу.

Рязанец обокрал тайник своей будущей тещи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 61-летняя жительница поселка Краснопартизанский Пителинского района. Она сообщила о пропаже 7 500 рублей из тайника. Женщина проживает вместе со своей дочерью.

После опроса недавних гостей семьи оперативники установили, что деньги украл 27-летний жених дочери пострадавшей. Житель Пителина часто приезжал к возлюбленной. В один из визитов он нашел деньги в импровизированном тайнике и забрал их себе.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы за кражу.