Руководитель рязанского следкома предложил защиту жертве скопинского маньяка

По словам Никешкина, полицейским дали поручение «об особом контроле и принятии мер, направленных на усиление административного надзора в отношении Мохова».

В четверг, 18 марта, руководитель регионального СУ СКР Владимир Никешкин связался с Екатериной Жаровой — одной из пленниц Виктора Мохова. Поводом для разговора послужило освобождение скопинского маньяка.

По словам Никешкина, полицейским дали поручение «об особом контроле и принятии мер, направленных на усиление административного надзора в отношении Мохова».

Екатерине Жаровой, проживающей в Рязанской области, предложили подготовить заявление о предоставлении ей государственной защиты. Та ответила, что сейчас ей не требуется защита.