Прокуратура организовала проверку после ДТП с автобусом в Михайловском районе

На 210 километре дороги Р-22 «Каспий» столкнулись автобус MAN и большегруз Scania. В автобусе находился 21 человек, двоих пострадавших пассажиров и водителя госпитализировали. Еще одному человеку оказали медпомощь на месте.

Прокуратура организовала проверку после ДТП с автобусом, которое произошло вечером 17 марта в Михайловском районе. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

На 210 километре дороги Р-22 «Каспий» столкнулись автобус MAN и большегруз Scania. В автобусе находился 21 человек, двоих пострадавших пассажиров и водителя госпитализировали. Еще одному человеку оказали медпомощь на месте.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги», — говорится в сообщении.

Ранее появилось видео с места ДТП.