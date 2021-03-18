«Новые люди» предложили вернуть прямые выборы мэров в России

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил вернуть в стране прямые выборы мэров городов и глав муниципальных районов. Об этом он заявил журналистам в Челябинске, комментируя предложения, полученные партией «Новые люди» в рамках конкурса «Марафон идей».

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил вернуть в стране прямые выборы мэров городов и глав муниципальных районов. Об этом он заявил журналистам в Челябинске, комментируя предложения, полученные партией «Новые люди» в рамках конкурса «Марафон идей».

«Марафон идей» — это конкурс, в рамках которой любой желающий может предложить инициативу по улучшению жизни в своем городе, регионе или по всей стране. С 15 марта партия подводит итоги «Марафона идей», победители получают до 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Алексей Нечаев уже посетил Пермь, Екатеринбург и Челябинск, где выступил в качестве председателя жюри конкурса.

Журналисты спросили Нечаева, какие интересные проекты не прошли в финал. По его словам, вопрос выборности мэров поднимался жителями и Екатеринбурга, и Челябинска.

«Партия „Новые люди“ выступает за полный отказ от непрозрачной системы назначений на муниципальном уровне по всей России. Мэров городов и глав муниципальных районов должны выбирать и назначать сами люди на прямом голосовании», — отметил Алексей Нечаев.

По его словам, сама муниципальная реформа, которая привела к созданию института назначаемых сити-менеджеров, вызывает вопросы в тех регионах, где жители привыкли самостоятельно принимать решения. Безусловно, к таким регионам относится и Свердловская область, и Челябинская область, и Пермский край.

«Наша позиция однозначна — высшие чиновники муниципалитетов должны быть подотчетны всему народу, а не только депутатскому большинству.

Призываю задуматься над одновременно сложной и простой истиной: чем больше посредников между людьми и властью, тем более опосредованной становится сама власть», — добавил Алексей Нечаев.

По словам лидера партии «Новые люди», уральцы самостоятельны, хотят и могут выбирать. Он также рассказал, что жители Екатеринбурга обсуждали с ним вопрос проведения микро-референдумов по более широкому кругу вопросов. Они напомнили Нечаеву, что конфликта между жителями и властями из-за выбора места для строительства храма в центре города можно было избежать, если бы жителям города предложили больше вариантов для решения. «Люди говорят: дайте нам самим решить, как жить, и можно не два места для храма, а можно побольше», — рассказал он.

После прохождения в Госдуму партия «Новые люди» намерена инициировать законопроект о возвращении прямых выборов мэров городов. На выборах депутатов Госдумы «Новые люди» намерены выдвинуть и партийный список, и более 200 кандидатов-одномандатников.