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На складе под Рязанью незаконно работали 27 мигрантов
В Рыбновском районе в ходе рейдового мероприятия были обнаружены 20 незаконно работающих на территории России иностранных граждан. Еще семь иностранцев незаконно находились в России.

На складе под Рязанью незаконно работали 27 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Рыбновском районе в ходе рейдового мероприятия были обнаружены 20 незаконно работающих на территории России иностранных граждан. Еще семь иностранцев незаконно находились в России.

Против работодателей, которые с нарушениями привлекли мигрантов к работе, возбуждены дела об административном правонарушении.