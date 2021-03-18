На складе под Рязанью незаконно работали 27 мигрантов
В Рыбновском районе в ходе рейдового мероприятия были обнаружены 20 незаконно работающих на территории России иностранных граждан. Еще семь иностранцев незаконно находились в России.
На складе под Рязанью незаконно работали 27 мигрантов. Об этом
В Рыбновском районе в ходе рейдового мероприятия были обнаружены 20 незаконно работающих на территории России иностранных граждан. Еще семь иностранцев незаконно находились в России.
Против работодателей, которые с нарушениями привлекли мигрантов к работе, возбуждены дела об административном правонарушении.