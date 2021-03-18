На рязанцев завели дело за уклонение от армии

Уголовное дело возбудили в отношении двух молодых людей 2000 и 2002 года рождения. Они уклонялись от службы в армии (часть 1 статьи 328 УК).

На рязанцев завели дело за уклонение от армии. об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Уголовное дело возбудили в отношении двух молодых людей 2000 и 2002 года рождения. Они уклонялись от службы в армии (часть 1 статьи 328 УК).

Известно, что молодые люди в течение нескольких месяцев избегали прохождения медкомиссии.

«Подозреваемые попытались оправдать свои действия тем, что они, якобы, здоровы и не нуждаются в проведении медицинского обследования», — говорится в сообщении.