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Любимов посетил рязанский завод «Бордер»
В четверг, 18 марта, губернатор Николай Любимов посетил ООО «БОРДЕР». Предприятие является крупнейшим в России производителем замков и фурнитуры для входных и межкомнатных дверей. Завод осуществляет полный цикл изготовления продукции и занимает позицию ключевого поставщика замков для ведущих производителей дверей в России.

В четверг, 18 марта, губернатор Николай Любимов посетил ООО «БОРДЕР». Предприятие является крупнейшим в России производителем замков и фурнитуры для входных и межкомнатных дверей.

Завод осуществляет полный цикл изготовления продукции и занимает позицию ключевого поставщика замков для ведущих производителей дверей в России.

С 2019 года предприятие участвует в национальном проекте «Производительность труда». Николай Любимов отметил, что нацпроект настроен на то, чтобы поддерживать переоборудование и модернизацию производств. Это дает возможность сокращать потери и уменьшать себестоимость продукции, улучшать ее конкурентоспособность за счет внутренних резервов.

«С помощью нацпроекта и тех команд, которые этим занимаются, — региональных, федеральных — наши предприятия могут воспользоваться лучшими практиками», — подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона посетил модернизированный гальвано-термический цех, который улучшили в рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, заключенного с правительством Рязанской области. Общий объем инвестиций составил более 320 млн. рублей. Согласно проекту на предприятии установили новое оборудование и приступили к выпуску продукции, которая ранее не производилась на территории России: дверной и мебельной фурнитуры, серии замков и защелок для межкомнатных дверей. Далее на предприятии планируют освоить изготовление фурнитуры для одежды и обуви.

«Производство стало более современным, появились возможности для освоения совершенно новой продукции. Теперь предприятие может стать прямым конкурентом для китайских или западноевропейских организаций», — подытожил свой визит Николай Любимов.