Касимовец изнасиловал пятилетнюю девочку и снял это на телефон

Мужчина полностью признал вину. Ему вынесли приговор.

32-летнего жителя Касимова обвиняют в изнасиловании пятилетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в марте 2020 года. Ночью мужчина «дважды совершил в отношении девочки действия сексуального характера», а также сделал ее порнографические фото- и видеоизображения.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 стать 132 УК, пункту «в» части 2 статьи 242.2 УК. Он полностью признал вину.

Касимовца приговорили к 7 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 6 лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.