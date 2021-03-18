Границы Рязани планируют изменить для создания парка

В парке планируется разместить военную технику и оборудовать вертолетную площадку. Также предусмотрено создание баскетбольных, волейбольных и детских площадок.

В четверг, 18 марта, на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию рязгордумы рассмотрели вопрос об изменении границ Рязани. Речь идет о площади на границе с Рыбновском районом.

На территории расположены три участка, которые находятся в двух муниципальных образованиях. Территория площадью 31 га войдет в состав Рыбновского района.

Изменения границ нужны для создания парка «Патриот». У компании ФПК «Инвест» заключено инвестиционное соглашение с правительством Рязанской области.

В парке планируется разместить военную технику и оборудовать вертолетную площадку. Также предусмотрено создание баскетбольных, волейбольных и детских площадок.

По словам депутата Галины Трушиной, пока что инвестор не может начать реализацию проекта, так как окончательно не решен вопрос с земельным участком.

Стоит напомнить, что публичные слушания по изменению границ Рязани прошли 18 февраля.