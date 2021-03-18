Гендиректор «Ленты» рассказал о возможном разорении

Глава сети гипермаркетов «Ленты» Владимир Сорокин рассказал, что попытки государства регулировать цены на продукты могут привести к убыткам и, в конечном счете, разорению ритейлеров.

Гендиректор «Ленты» рассказал о возможном разорении. Об этом пишет РБК.

Глава сети гипермаркетов «Ленты» Владимир Сорокин рассказал, что попытки государства регулировать цены на продукты могут привести к убыткам и, в конечном счете, разорению ритейлеров.

«Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся», — сказал Сорокин.

Он также отметил, что сейчас повышение цен носит не спекулятивный, а экономический характер.