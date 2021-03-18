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Гендиректор Института развития транспортных систем предложил план избавления Рязани от пробок
Гендиректор ООО «Институт развития транспортных систем», эксперт в области транспортного планирования, кандидат технических наук Виталий Павлов объяснил, почему Рязань стоит в пробках. Он также предложил план дейсвий, которые помогут городу избавиться от заторов.

Гендиректор ООО «Институт развития транспортных систем», эксперт в области транспортного планирования, кандидат технических наук Виталий Павлов объяснил, почему Рязань стоит в пробках. Он также предложил план дейсвий, которые помогут городу избавиться от заторов.

В последнее время рязанцы стали тратить на дорогу гораздо больше времени, напомнил Павлов. На это повлияли снег и отсутствие должного содержания дорог, выбоины и заваленные обочины, реконструкция моста на улице Ленина и перекрестка улицы Советской Армии и Касимовского шоссе.

По словам эксперта, самая глобальная причина заторов — сеть дорог, сформированная почти 40 лет назад, которая просто не рассчитана на современную интенсивность движения. К пробкам также приводят:

  • недостаточная пропускная способность дорог;
  • непривлекательность общественного транспорта;
  • отсутствие инфраструктуры для альтернативных видов транспорта;
  • постоянно растущий уровень автомобилизации населения;
  • низкая связанность и разрастание микрорайонов;
  • минимальное содержание дорог;
  • хаотичные стоянки;
  • необорудованные карманы на остановках.

Несколько лет назад администрация города разработала документы транспортного планирования. В них прописаны шаги развития улично-дорожной сети, общественного транспорта, парковок и так далее. Благодаря этому город получает ежегодное финансирование на улучшение состояния дорожной сети, однако основная часть решений пока не реализована.

Первым шагом на пути к «светлому будущему» должно стать проведение научно-исследовательской работы, уверен Павлов. Для этого необходимо привлечь специалистов из профильных ведомств, которые смогли бы обновить устаревшие документы транспортного планирования и сформировать дорожную карту на 15 лет вперед.

Последующими шагами должна стать реконструкция наиболее загруженных и строительство новых дорог города, отметил эксперт. По его словам, на это можно привлечь субсидии из федерального бюджета, но для этого нужно разработать проектно-сметную документацию на каждый объект. Также необходимо настроить систему управления дорожным движением, в которую внесены все светофоры.

На развитие интеллектуальной транспортной системы предусмотрено федеральное финансирование, но для этого нужно провести научно-исследовательскую работу с последующей разработкой проекта создания системы, добавил Павлов. Только комплексный подход с четкой стратегией позволит добиться значимого эффекта для города, заключил он.