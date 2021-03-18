Еще трое рязанцев умерли от COVID-19

Общее число заражений достигло 25 581. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 58 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 25 581. За сутки вылечился 51 пациент, всего 23 663. За сутки умерли 3 человека, всего 335.

В России за сутки выявили 9 803 случая заражения, всего 4 428 239. За сутки выздоровели 12 061 пациент, всего 4 037 036. Скончались 460 человек, всего 93 824.