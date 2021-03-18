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Бездомный рязанец ограбил магазин с помощью пистолета
Бездомный рязанец ограбил магазин с помощью пистолета. В полицию обратилась 45-летняя продавец продуктового магазина. Неизвестный в медицинской маске и перчатках зашел в магазин в утреннее время и, угрожая пистолетом, потребовал у женщины деньги. Продавец отдала злоумышленнику 5 000 рублей и обратилась в полицию. Мужчину задержали.

Бездомный рязанец ограбил магазин с помощью пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 45-летняя продавец продуктового магазина. Неизвестный в медицинской маске и перчатках зашел в магазин в утреннее время и, угрожая пистолетом, потребовал у женщины деньги. Продавец отдала злоумышленнику 5 000 рублей и обратилась в полицию.

Оперативники установили адрес, куда мужчина уехал на такси, и задержали его.

У 35-летнего рязанца обнаружили пневматический пистолет и похищенные деньги. Мужчина нигде не работал и не имел постоянного места жительства, гостя у знакомых.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ (Разбой). Рязанцу грозит до десяти лет тюрьмы.