А что в кино? «Пальма», «Игры шпионов» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский фильм режиссера Александра Домогарова-младшего «Пальма» основана на реальных событиях, происходивших в 1974—1976 годах в московском аэропорте «Внуково». Хозяин овчарки оставил своего питомца на взлетной полосе, а собака изо дня в день встречала самолеты в надежде, что он вернется.

Британский фильм «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли рассказывает историю британского бизнесмена, который помог ЦРУ проникнуть в советскую ядерную программу во время холодной войны.

Российский мультфильм «Ганзель, Гретель и Агенство Магии» создан по мотивам рассказа братьев Гримм «Ганзель и Гретель». Брату и сестре предстоит расследовать преступление века — загадочное исчезновение Короля.

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