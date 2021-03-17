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Водителя перевернувшегося под Рязанью автобуса доставили в полицию для допроса
Следствие изучает показания пассажиров автобуса, назначена автотехническая экспертиза на предмет исправности транспортного средства. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством УМВД России по Рязанской области.

Водителя автобуса, перевернувшегося в Спасском районе, доставили следственную часть следственного управления МВД для допроса. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в 1:30 на 226-м километре трассы М5 «Урал» в Спасском районе. 50-летний водитель на автобусе Setra, ехавший из Москвы в направлении Пензы не справился с управлением автобус опрокинулся на проезжую часть.

В момент ДТП в салоне было 56 пассажиров (все совершеннолетние) и два водителя.

За медпомощью с травмами обращался 21 человек, из них шесть госпитализированы.

На месте аварии сотрудники ДПС организовали реверсивное движение, его восстановили.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Для расследования данного уголовного дела создали специальную следственную группу.

По результатам медосвидетельствования опьянения водителя не установлено. Водителя доставили в следственную часть СУ УМВД для допроса.

Следствие изучает показания пассажиров автобуса, назначена автотехническая экспертиза на предмет исправности транспортного средства.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством УМВД России по Рязанской области.