Видео: в центре Уфы мужчина зарезал адвоката

В центре Уфы мужчина зарезал адвоката. 33-летний мужчина скончался на месте. Второй участник конфликта, 49-летний уфимец, после инцидента скрылся и пытался совершить суицид. Он госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В центре Уфы мужчина зарезал адвоката. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Днем в среду, 17 марта, рядом со зданием Арбитражного суда республики произошла драка между двумя мужчинами. Конфликт случился из-за судебного разбирательства, где они являлись оппонентами. В ходе ссоры один из участников ударил другого несколько раз ножом. 33-летний мужчина, предположительно адвокат, скончался на месте. Второй участник конфликта, 49-летний уфимец, после инцидента скрылся и пытался совершить суицид. Он госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».