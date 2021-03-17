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В Рязанской области зафиксировали еще 61 случай коронавируса
За сутки вылечились 55 человек, всего — 23 612 человек. Смертельных случаев не зарегистрировали, всего с начала пандемии в регионе скончались 332 человека.

За сутки в Рязанской области зафиксировали еще 61 случай коронавируса, общее число случаев заражения в регионе достигло 25 523. Об этом сообщил в среду, 17 марта, федеральный оперштаб.

За сутки вылечились 55 человек, всего — 23 612 человек. Смертельных случаев не зарегистрировали, всего с начала пандемии в регионе скончались 332 человека.

В России за сутки зарегистрировали 8 998 новых случаев заражения, за сутки — 4 418 436.

За сутки выздоровели 10 755 человек, всего — 4 024 975. За сутки скончались 427 человек, с начала пандемии — 93 364.