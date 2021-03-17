В Рязанской области открылись прокаты товаров для семей с детьми

Открытие пунктов проката товаров для новорожденных входят в программу по снижению уровня бедности в семьях, имеющих детей. Комплексные центры социального обслуживания населения Сасовского и Шацкого районов первыми открыли службы проката.

В Рязанской области открылись прокаты товаров для семей с детьми. Об этом сообщили на сайте минтруда и соцзащиты населения региона.

Открытие пунктов проката товаров для новорожденных входят в программу по снижению уровня бедности в семьях, имеющих детей. Комплексные центры социального обслуживания населения Сасовского и Шацкого районов первыми открыли службы проката.

Получить в безвозмездное временное пользование товары первой необходимости может один из родителей (законных представителей) ребенка в возрасте до трех лет, который получает социальные услуги.

В Сасове первой получила помощь многодетная семья, в которой родился четвертый ребенок. Семья из Шацкого района получила во временное пользование манеж и электронный паровой стерилизатор.