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В Рязани сократилась очередь в детские сады
По словам депутатов, по сравнению с 2019 годом очередь в ясельные группы сократилась на 22,2%. В Рязани доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет сохраняется на 100%.

В среду, 17 марта, на заседании комитета по социальным вопросам рязгордумы, обсудили обеспеченность местами детей в детских садах.

Обеспеченность местами для детей от одного года до трех лет выросла до 72,2%.

По словам депутатов, по сравнению с 2019 годом очередь в ясельные группы сократилась на 22,2%. На заседании добавили, что в Рязани доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет сохраняется на 100%.