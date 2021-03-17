В России предложили установить новую категорию льготников

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить новую льготную категорию — «ликвидаторы пандемии коронавируса».

В России предложили установить новую категорию льготников. Об этом пишет РИА Новости.

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить новую льготную категорию — «ликвидаторы пандемии коронавируса».

По словам Петрова, в эту категорию нужно включить врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб, принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в России. Ликвидаторам пандемии нужно предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск, санаторно-курортное лечение и другие соцгарантии.

Петров подчеркнул, что пандемию коронавируса можно сравнить с крупной техногенной катастрофой — взрывом на Чернобыльской АЭС, а участников борьбы с коронавирусом надо награждать отличительным знаком.