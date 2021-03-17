В Росавтодоре прокомментировали ДТП с перевернувшимся под Спасском автобусом

Участок дороги М-5 «Урал», где на 226 километре в среду, 17 марта, перевернулся рейсовый автобус «Москва-Пенза», обслуживает ФКУ «Поволжуправтодор». В комментарии ведомства отмечается, что данный участок дороги не относится к опасным и не является местом концентрации ДТП.

В Росавтодоре прокомментировали ДТП с перевернувшимся под Спасском автобусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Участок дороги М-5 «Урал», где на 226 километре в среду, 17 марта, перевернулся рейсовый автобус «Москва-Пенза», обслуживает ФКУ «Поволжуправтодор». В комментарии ведомства сообщается, что данный участок дороги не относится к опасным и не является местом концентрации ДТП. По оси проезжей части установлено металлическое барьерное ограждение. Дорога обслуживается в соответствии с установленными требованиями.

В пресс-службе отметили, что дорожное покрытие в момент совершения аварии было чистое, гладкое, а горизонтальная разметка хорошо различима для участников движения.