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В Росавтодоре прокомментировали ДТП с перевернувшимся под Спасском автобусом
Участок дороги М-5 «Урал», где на 226 километре в среду, 17 марта, перевернулся рейсовый автобус «Москва-Пенза», обслуживает ФКУ «Поволжуправтодор». В комментарии ведомства отмечается, что данный участок дороги не относится к опасным и не является местом концентрации ДТП.

В Росавтодоре прокомментировали ДТП с перевернувшимся под Спасском автобусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Участок дороги М-5 «Урал», где на 226 километре в среду, 17 марта, перевернулся рейсовый автобус «Москва-Пенза», обслуживает ФКУ «Поволжуправтодор». В комментарии ведомства сообщается, что данный участок дороги не относится к опасным и не является местом концентрации ДТП. По оси проезжей части установлено металлическое барьерное ограждение. Дорога обслуживается в соответствии с установленными требованиями.

В пресс-службе отметили, что дорожное покрытие в момент совершения аварии было чистое, гладкое, а горизонтальная разметка хорошо различима для участников движения.